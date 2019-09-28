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العثور على جثث سبعة مغاربة حاولوا عبور البحر نحو إسبانيا

أخبار العالم العربي

العثور على جثث سبعة مغاربة حاولوا عبور البحر نحو إسبانيا
Reuters
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قالت السلطات المغربية، السبت، إنها عثرت قرب الدار البيضاء على جثث سبعة من مواطنيها، بينهم امرأة، تعرض قاربهم المطاطي للغرق أثناء محاولتهم الوصول إلى شواطئ إسبانيا.

ووفقا لوكالة الأنباء المغربية، فقد تم العثور على ثلاثة ناجين، كانوا فاقدين للوعي، جرى نقلهم إلى المستشفى.

ولم تحدد السلطات، العدد الكامل لمن كانوا على متن القارب.

ومنذ بداية العام الجاري، وصل أكثر من 15 ألف مهاجر غير شرعي، إلى إسبانيا عبر البحر، وتقول مدريد، إن غالبيتهم قدموا من المغرب.

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وتؤكد السلطات المغربية، أنها اعترضت العام الماضي حوالي 89 ألف "محاولة هجرة غير قانونية" بينها 29 ألف محاولة عبر البحر.

وخصص الاتحاد الأوروبي في 2018 مبلغ 140 مليون يورو للتعامل مع أزمة الهجرة انطلاقا من المغرب، حيث غالبية المهاجرين، من غرب إفريقيا، ولكن في العامين الماضيين تضاعفت محاولات الشبان المغاربة للهجرة.

المصدر: afp

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