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مصدر لـRT: عبد المهدي طرح خلال زيارته للسعودية الوساطة لإيقاف حرب اليمن

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مصدر لـRT: عبد المهدي طرح خلال زيارته للسعودية الوساطة لإيقاف حرب اليمن
Reuters BANDAR ALGALOUD/SAUDI ROYAL COUR
رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز
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كشف مصدر في مكتب رئيس الحكومة العراقية، عادل عبد المهدي، اليوم السبت، عن طرح الأخير وساطة على السعودية لإيقاف الحرب في اليمن.

وقال المصدر لـRT، إن "الزيارة الأخيرة التي قام بها عبد المهدي إلى السعودية، كانت تحمل وساطة بخصوص الأزمة بين السعودية وإيران، وكذلك إيقاف حرب اليمن".

وأضاف، أن "عبد المهدي حصل على ردود فعل إيجابية تتعلق بوساطته، ووعده الجانب السعودي ببذل كل جهوده من أجل التهدئة في المنطقة".

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وذكرت وكالة "واس" السعودية أن المباحثات بين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ورئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي شهدت "استعراض مستجدات الأحداث في المنطقة، بما في ذلك الاعتداء التخريبي الذي تعرضت له منشآت نفطية في بقيق وخريص" يوم 14 سبتمبر الجاري.

وأكد عبد المهدي، حسب الوكالة، "تضامن" العراق مع السعودية وحرصه "على أمن المملكة واستقرارها".

وقام رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي بزيارة قصيرة لعدة ساعات إلى السعودية، التقى خلالها العاهل السعودي وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

المصدر: RT

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