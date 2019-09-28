السعودية ترغب بتنظيم رحلات جوية مباشرة مع روسيا

قال أحمد الخطيب، رئيس الإدارة العامة للسياحة والتراث الوطني في السعودية، إن سلطات المملكة ستدفع شركات الطيران المحلية، لترتيب رحلات جوية مباشرة مع روسيا.

وتابع الخطيب، في حديث لوكالة "نوفوستي": "سندفع شركات الطيران السعودية، إلى بدء العمل، برحلات جوية مباشرة بين الدولتين، لأن ذلك مهم جدا".

وأضاف، أن اتجاه الرحلات سيتم تحديده حسب تفضيلات السياح الروس. وقال: "سنقوم بدراسة هذه القضية والوجهات المفتوحة بناء على ما يريده السياح الروس. إذا كانوا يرغبون في رؤية البحر، فسوف ندشن رحلات إلى البحر الأحمر. إذا كانوا يريدون رؤية التراث والتاريخ (الثقافي) ... سنجعل الطريق أسهل إلى هناك، بالنسبة للسائحين الأعزاء من روسيا".

وفي وقت سابق، قال مصدر مطلع على المفاوضات، إن السعودية تناقش مع روسيا، بدء رحلات جوية مباشرة، على أمل التوصل إلى اتفاق في عام 2019.

وأوضح أن هناك اتجاهات مختلفة تجري مناقشتها، بما في ذلك جدة، لكن الاتجاه الأول قد يكون الرياض عاصمة المملكة.

إقرأ المزيد

في الصيف الماضي، نظمت شركة طيران Nordwind Airlines الروسية، أولى رحلاتها المباشرة من جدة إلى موسكو.

وفي يونيو الماضي، قال وزير الطاقة في المملكة آنذاك، خالد الفالح، إن الرياض تخطط لتنفيذ 14 رحلة مباشرة أسبوعيا بين المملكة وروسيا، وتدرس لاحقا زيادة أخرى في أعدادها.

المصدر: نوفوستي