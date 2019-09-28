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بيلاروس تتعهد بمواصلة تقديم المساعدة الإنسانية لسوريا

أخبار العالم العربي

بيلاروس تتعهد بمواصلة تقديم المساعدة الإنسانية لسوريا
Reuters Omar Sanadiki
وزيرا خارجية بيلاروس فلاديمير ماكيه وسوريا وليد المعلم خلال مؤتمر صحفي مشترك في دمشق (صورة أرشيفية)
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عبر وزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكيه، عن نية بلاده المساهمة في إعادة إعمار سوريا من خلال مواصلة تقديم المساعدة الإنسانية الشاملة لها.

جاء ذلك خلال لقاء جمع ماكيه مع نظيره السوري وليد المعلم على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأكدت الخارجية البيلاروسية في بيان لها اليوم السبت، أن مينسك تعتزم الاستمرار في تقديم المساعدة الإنسانية الشاملة لسوريا من أجل إعادة إعمار البلاد في أسرع وقت ممكن، مضيفة أن ماكيه "أبلغ الجانب السوري استعداد بيلاروس لاستضافة أطفال سوريين للاستجمام في السنة المقبلة أيضا".

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من جانبه، أشار المعلم إلى ما شهدته الفترة الأخيرة من تنشيط للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وكان المعلم قد قام بزيارة إلى مينسك في يوليو الماضي، بحث خلالها مع المسؤولين البيلاروسيين، سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في المجال الاقتصادي والارتقاء بها إلى مستوى العلاقات السياسية القائمة بينهما.

المصدر: "تاس"

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