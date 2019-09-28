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مصدر لـRT: زيارة الحكيم للإمارات جاءت لوقف التصعيد في المنطقة

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مصدر لـRT: زيارة الحكيم للإمارات جاءت لوقف التصعيد في المنطقة
Reuters Hamad I Mohammed
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أكد مصدر مقرب من زعيم تيار الحكمة الوطني المعارض في العراق عمار الحكيم، أن الزيارة التي قام بها الحكيم الخميس الماضي إلى الإمارات، جاءت في سياق جهود العراق لوقف التصعيد في المنطقة.

وقال المصدر: "زيارة الحكيم يوم الخميس الماضي لأبوظبي ولقاؤه ولي العهد الإماراتي محمد بن زايد، أتت ضمن إطار السياق العراقي الرسمي والسياسي للعب دور الوساطة والتهدئة في المنطقة، خاصة بما يتعلق بالتصعيد الأميركي الإيراني الخليجي الأخير".

وأضاف: "الحكيم استلم مؤشرات إيجابية من بن زايد، بدت ملامحها بعد الزيارة"، في إشارة إلى وقف السعودية جزئيا إطلاق النار في اليمن.

يذكر أن زعيم تيار الحكمة الوطني في العراق عمار الحكيم، قام الخميس الماضي بزيارة مفاجئة إلى أبوظبي التقى خلالها ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد.

المصدر: RT

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