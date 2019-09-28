الجيش الإسرائيلي يعثر على قذيفة قادمة من الأراضي المصرية ويتحدث عن "انزلاق" للنيران

أعلن الجيش الإسرائيلي أن قذيفة أطلقت من الأراضي المصرية سقطت اليوم السبت على أراضيها ما ألحق أضرار مادية دون وقوع إصابات بشرية.

وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان له أن بقايا القذيفة عثر عليها في قرية بني نتساريم قرب حدود مصر، مؤكدا أنها ألحقت أضرارا طفيفة بمركبة ومبنى مدني.

تم العثور صباح اليوم على بقايا قذيفة صاروخية في القرية التعاونية بني نتساريم والتي ألحقت أضرارًا في مركبة ومبنى مدني دون وقوع إصابات. كما يبدو الحديث عن بقايا قذيفة ناتجة عن انزلاق للنيران من #مصر — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) 28 сентября 2019 г.

ومن المرجح أن سقوط القذيفة حادث عرضي جاء نتيجة لـ"انزلاق للنيران من مصر"، حسب تعبير المتحدث الناطق باللغة العربية باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي.

وجاء ذلك بالتزامن مع إعلان الجيش المصري عن تنفيذه عملية أمنية واسعة النطاق شمال سيناء أسفرت عن القضاء على 118 مسلحا وتفجير 273 عبوة ناسفة والكشف عن 11 نفقا للمتشددين، مقابل مقتل ضابط وإصابة 9 جنود في صفوف القوات الحكومية.

المصدر: RT + هآرتس