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مقتل فلسطيني بالرصاص الإسرائيلي في مسيرات العودة

أخبار العالم العربي

مقتل فلسطيني بالرصاص الإسرائيلي في مسيرات العودة
جانب لمسيرات العودة في قطاع غزة
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أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة مقتل مواطن على يد الجيش الإسرائيلي خلال الجمعة الـ76 لمسيرات العودة شرق مدينة رفح.

وقالت الوزارة إن الشاب ساهر عوض الله عثمان يبلغ 20 عاما من العمر توفي متأثرا بجروح أصيب بها في الصدر من قبل القوات الإسرائيلية عصر اليوم الجمعة خلال مشاركته في مسيرات العودة وكسر الحصار شرق رفح جنوبي القطاع.

وأكدت الوزارة أن الطواقم الطبية تعاملت مع أكثر من 60 حالة إصابة منها 32 بالرصاص الحي، تعرض لها مواطنون جراء قمع الجيش الإسرائيلي للمشاركين في مسيرات العودة التي تقام أسبوعيا بدءا من مارس 2018 في القطاع عند السياج الفاصل.

المصدر: وكالات

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