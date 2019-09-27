بالفيديو من مصر.. جولة مسائية ترصد الأوضاع في محافظات مختلفة

أسدل الليل الستار على يوم طويل وثقيل على مصر، بدأه الرئيس عبد الفتاح السيسي فور عودته إلى القاهرة من نيويورك، بطمأنة شعبه بأن الدعوة للتظاهرات في بلاده لا تدعو للقلق.

ولم تسجل بؤر تظاهر على كامل التراب المصري باستثناء أنباء لوكالات أنباء أجنبية عن خروج عشرات هنا وهناك جرى تفريقها على الفور.

بالمقابل شهدت مصر ومدنها الكبرى مسيرات وتجمعات لآلاف مؤيدة للرئيس السيسي، بينما قالت "رويترز" إنه أمكن رؤية حافلات تنقل أشخاصا بينهم موظفو شركة من القاهرة ومدن أخرى إلى التجمع حيث لوحت الحشود بأعلام مصر ورفعت صورا للسيسي. وبحسب الوكالة فإن شركة الدلتا للسكر، وهي شركة حكومية نقلت عمالا بحافلات من مصنعها في دلتا النيل ومقرها في القاهرة.

نقدم لكم فيديو من عدة مناطق مصرية يظهر الوضع والحياة فيها.

أسوان

المنوفية

المنيا

الإسكندرية

دمياط

سوهاج

المصدر: RT + وكالات