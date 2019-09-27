أنقرة: لسنا راضين عن جهود واشنطن حول "المنطقة الآمنة" شمال سوريا

أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن أنقرة غير راضية عن سير المفاوضات مع واشنطن حول إنشاء "منطقة آمنة" في سوريا.

وجدد تشاووش أوغلو في حديث للصحفيين على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، اليوم الجمعة، التأكيد على أن أنقرة ستتخذ خطوات من جانب واحد إن لم تثمر المفاوضات عن أي نتيجة.

إقرأ المزيد

وفي شأن آخر، أشار الوزير التركي إلى أن الولايات المتحدة تفكر في إعادة تركيا إلى البرنامج الخاصة بمقاتلات "إف-35"، الذي تم إبعاد أنقرة منه عقب شرائها أنظمة "إس-400" الروسية للدفاع الجوي.

يذكر أن تركيا تسعى لإقامة "منطقة آمنة" بطول 480 كلم بشمال سوريا على امتداد الحدود التركية، وإخلاء تلك المنطقة من وحدات حماية الشعب الكردية، التي تعتبرها أنقرة تنظيما إرهابيا.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد صرح اليوم الجمعة بأن الجهود لإقامة "المنطقة الآمنة" مستمرة وفقا للجدول المقرر، وأكد في الوقت ذاته أن تركيا أكملت الاستعدادات العسكرية على حدودها.

المصدر: رويترز