تشاووش أوغلو: لا مشاكل في العلاقات بين أنقرة والرياض بسبب مقتل خاشقجي

أكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، عدم وجود أي مشكلة في العلاقات بين بلده والسعودية على خلفية قضية خاشقجي، مشيرا إلى أن أنقرة تعتبرها "قضية قانون وعدالة".

وقال أوغلو في مقابلة مع قناة "تي أر تي عربي"، اليوم الجمعة، "إن تقبّل محمد بن سلمان للمسؤولية عن مقتل خاشقجي مهم ولكنه لا يكفي، ويجب أن يحاسب المسؤولون عن الجريمة أمام القضاء".

وزير الخارجية التركي: تقبّل محمد بن سلمان للمسؤولية عن مقتل #خاشقجي مهم ولكنه لا يكفي، ويجب أن يحاسب المسؤولين عن الجريمة أمام القضاء pic.twitter.com/eJGB4FvFX0 — عربي - الآن TRT (@TRTArabi) 27 сентября 2019 г.

وأضاف أن "السلطات السعودية لم تشاركنا بكثير من المعلومات حول جريمة قتل خاشقجي، ومنها مكان الجثة والمتعاون المحلي، ومن قام بهذه الجريمة يجب أن يقف أمام القضاء".

وجاءت تصريحات أوغلو بعد أن تطرق ولي العهد السعودي في شريط وثائقي أعدته شبكة التلفزيون العامة الأمريكية إلى مقتل الصحفي جمال خاشقجي، حيث قال: "حدث ذلك وأنا في موقع السلطة. أنا أتحمل المسؤولية كلها".

وفي سياق آخر، تحدث أوغلو عن المنطقة الآمنة بسوريا قائلا إن "هدفنا منها هو إخراج الإرهابيين من شمال سوريا"، غير أنه أبدى "عدم رضاه" عن جهود واشنطن بشأن المنطقة.

المصدر: "تي أر تي عربي" + وكالات