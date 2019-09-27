السودان ينشد دعم السعودية لرفع اسمه عن قائمة الإرهاب

طلب رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، دعم السعودية لإزالة اسم بلاده من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

ونقلت وكالة أنباء السودان الرسمية عن حمدوك قوله، إن الخرطوم "تطمع في دعم المملكة العربية السعودية في المحافل الدولية، وعلى رأسها وضع اسم السودان في قائمة الإرهاب"، موضحا أن "إزالة السودان من هذه القائمة ستكون مفتاحا لحل العديد من التحديات".

حمدوك: السودان يحتاج للاستثمار الحقيقي وتكامل الجهود



التقى رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك @SudanPMHamdok رئيس وفد السودان بالدكتور إبراهيم العساف وزير الخارجية رئيس وفد المملكة العربية السعودية وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. pic.twitter.com/L2RQPOFJ7l — SUDAN News Agency (SUNA) 🇸🇩 (@SUNA_AGENCY) 27 сентября 2019 г.

وجاء طلب حمدوك أثناء لقائه اليوم وزير الخارجية السعودي إبراهيم العساف، على هامش أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

ولفت رئيس الوزراء السوداني إلى أن بلاده "لا تحتاج للهبات والمنح ولكن تحتاج إلى الاستثمار الحقيقي، داعيا إلى ضرورة تكامل الجهود وتهيئة البيئة للاستثمار وإزالة العراقيل التي كانت تواجهه".

من جهته، أكد وزير الخارجية السعودي بذل مساعيه القصوى لرفع اسم السودان من قائمة الإرهاب مع الجانب الأمريكي وبشكل سريع، مؤكدا أن الوضع لا يحتمل أكثر من ذلك.

وأشار العساف إلى وجود رغبة لدى السعودية في إنجاز عدد من المشاريع الاستثمارية الطموحة وتحسين المشاريع القائمة في السودان.

المصدر: وكالة السودان للأنباء