 
مباشر

الجزائريون يتظاهرون للأسبوع الـ32 رغم تحذير الجيش

أخبار العالم العربي

الجزائريون يتظاهرون للأسبوع الـ32 رغم تحذير الجيش
Reuters MS/CAT
مظاهرات الجزائر يوم 24 سبتمبر 2019
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mgl3

واصل المتظاهرون احتجاجاتهم في الجزائر اليوم للجمعة الـ32 على التوالي، ورددوا شعارات رافضة لتنظيم الانتخابات الرئاسية رغم تحذيرات الجيش لمن يشارك في إعاقة عملية الاقتراع المرتقبة.

وذكرت صحيفة "الخبر" أن حشودا كبيرة خرجت في العاصمة ومدن قسنطينة والمدية وبرج بوعريريج وبجاية، في حين عرفت العاصمة تشديدات أمنية كبيرة ككل أسبوع.

وردد المتظاهرون عبارات منها "دولة مدنية لا عسكرية"، "أدخلونا إلى السجن جميعا فلن نتوقف"، إلى جانب عبارات مناوئة للمرشحين البارزين لانتخابات 12 ديسمبر وهما عبد المجيد تبون، وعلي بن فليس.

وتأتي احتجاجات هذه الجمعة بعد يوم واحد من تحذير قائد الجيش الجزائري أحمد قايد صالح، كل من يشارك في "عرقلة" الانتخابات الرئاسية.

وهدد قايد صالح في خطاب ألقاه أمس الخميس كل "من يقف حاجزا أمام هذا الحل الدستوري بالجزاء الرادع"، مضيفا أن القيادة العليا في الجيش "ستتخذ في القريب العاجل كافة الإجراءات اللازمة التي تمكن المواطنين من ممارسة حقهم الانتخابي".

المصدر: "تويتر" + وسائل إعلام جزائرية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

شقة "إيبستين" في باريس.. ماذا تحتوي "شقة الأسرار"؟