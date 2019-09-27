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ضابط عراقي يرقّي نفسه لمنصب رفيع في الداخلية

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ضابط عراقي يرقّي نفسه لمنصب رفيع في الداخلية
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دعت النائب العراقية عالية نصيف رئيس الوزراء عادل عبد المهدي للنظر في ترقية أحد ضباط وزارة الداخلية نفسه، بإصداره كتابا رسميا لشخصه يسمي فيه ذاته مديرا لوحدة العمليات الخاصة.

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وقالت نصيف: "المدعو حسين يوسف التميمي قام بتوجيه كتاب سري وشخصي إلى نفسه ومن إصداره، يتضمن أمرا إداريا بتسمية ذاته مديرا لوحدة العمليات الخاصة في مكتب المفتش العام، والكتاب مذيل بتوقيعه، أي أنه قام بترقية نفسه في ظل اللادولة".

ووصفت هذه الحالة بواحدة من أغرب الحالات التي حصلت في حكومة عبد المهدي وأضافت: "نضع هذه الحالة بين يدي السيد رئيس الوزراء، ولسنا نحن من ننتظر إجابة أو شرحا منه، بل الشعب العراقي والرأي العام هو الذي ينتظر منه الإجابة، كما نطالب الزملاء أعضاء لجنة الأمن والدفاع النيابية بالتدخل وفتح تحقيق في هذه القضية".

المصدر: وكالة "رووداو"

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