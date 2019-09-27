 
مباشر
عاجل
الكرملين: نأمل ألا تصل الأمور إلى نشر محتوى المكالمات بين بوتين وترامب

موسكو تعلق على اتهام بومبيو دمشق باستخدام الكيميائي

أخبار العالم العربي

موسكو تعلق على اتهام بومبيو دمشق باستخدام الكيميائي
Sputnik Sergei Pyatakov
بائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mgi5

اعتبر نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين أن الاتهامات الأمريكية للجيش السوري بشن هجوم كيميائي في إدلب مؤخرا، تدعو للأسف وقد تعرقل جهود إحلال الاستقرار في سوريا.

وجاء تصريح فيرشينين ردا على اتهام وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو للحكومة السورية باستخدام الكلورين في 19 مايو، في إطار حملته على معاقل المسلحين في إدلب.

وقال فيرشينين للصحفيين على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أمس الخميس: "التحقيق الأممي في جميع حالات الاستخدام المزعوم للكيميائي في سوريا، بما فيها الحالة المذكورة لا يزال مستمرا، ونأسف لإصدار الشركاء الأمريكيين هذا الإعلان من جانب واحد".

إقرأ المزيد
واشنطن تتهم الأسد باستخدام الكلورين كسلاح كيميائي
واشنطن تتهم الأسد باستخدام الكلورين كسلاح كيميائي

وأضاف: "عموما، هذا يدعو للدهشة عندما تشهد الساحة السورية تطورات إيجابية، ولاسيما على صعيد العملية السياسية، كما حدث في الأيام الأخيرة، إذ تظهر مثل هذه التقارير التي قد تحول دون تحسين الأوضاع في سوريا عامة، وإنجاح العملية السياسية".

وكانت دمشق قد نفت مرار امتلاكها السلاح الكيميائي بعد أن تم إتلاف مخزونها منه بموجب الاتفاق الروسي الأمريكي، كما نفت بشكل قاطع استخدامه في أراضيها على الإطلاق.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

شقة "إيبستين" في باريس.. ماذا تحتوي "شقة الأسرار"؟