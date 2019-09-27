الجيش الوطني الليبي يتهم تركيا بالقتال ضده في طرابلس

أعلن اللواء أحمد المسمارى المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى بقيادة خليفة حفتر، أن هناك قوات تركية على الأرض في ليبيا تقاتل مع الجماعات الإرهابية ضد قوات الجيش في معركة طرابلس.

وشدد على ضرورة تأييد المجتمع الدولي للجيش الوطني الليبي في معركته ضد الإرهاب.

وقال في تصريحات صحفية، إن ضباطا أتراكا يقودون المعارك على الأرض لصالح المليشيات الإرهابية فى ليبيا، وأضاف: "قدمنا أدلة عدة على التدخل التركي والقطري في معركة طرابلس ضد الجماعات المتطرفة، وعلى المجتمع الدولي أن يقول كلمته".



وتابع: "نشهد مرحلة انتقال الإرهاب من التنظيمات المسلحة إلى إرهاب الدول، وهناك وعي دولي أكبر بأن الإرهاب في ليبيا يهدد الأمن العالمي"، وقال: "نحن في مرحلة حاسمة من المعركة ضد الجماعات المتطرفة، وعلى المجتمع الدولي تأييد الجيش الوطني الليبي في المعركة على الإرهاب".



وعبر المساري عن أمله في أن يؤكد اجتماع نيويورك، حيث تنعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة، ضرورة الفصل بين المسار السياسي في ليبيا وبين المعركة ضد الجماعات المسلحة، مؤكدا ضرورة صياغة توصيف حقيقي للوضع في ليبيا.

المصدر: "الأهرام"