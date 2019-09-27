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أردوغان: إدلب هادئة والهجمات على نقاط مراقبتنا هناك توقفت

أخبار العالم العربي

أردوغان: إدلب هادئة والهجمات على نقاط مراقبتنا هناك توقفت
Reuters
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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الهدوء سيد الموقف في إدلب شمالي شوريا، وأن الهجمات على نقاط المراقبة التركية هناك قد توقفت.

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ونقلت صحيفة "ملييت" التركية عن أردوغان قوله: "كانت نقاط مراقبتنا قد تعرضت لاعتداءات، لكن زملاءنا أجروا مباحثاتهم والآن ليس هناك أي مشكلة، والهدوء يسود إدلب".

وتابع: "علينا أن نكون متيقظين، فهي منطقة معقدة يسكنها 4 ملايين نسمة. علينا تأمين حماية لهؤلاء الناس وتجنب موجة جديدة من اللاجئين".

وأضاف الرئيس التركي أن بلاده ستواصل المباحثات مع روسيا بشأن تسوية الوضع في إدلب.

واتفقت موسكو وأنقرة قبل عام على إعلان منطقة منزوعة السلاح في إدلب، التي تنشط فيها الجماعات المسلحة ومنها تنظيمات إرهابية، لكن تنفيذ هذا الاتفاق لا يزال متعثرا حتى الآن، وسط هجمات يشنها المسلحون انطلاقا من إدلب على مناطق سيطرة الحكومة السورية، يقابلها عمليات مضادة تنفذها القوات الحكومية التي استعادت بعض الأراضي والنقاط الاستراتيجية في محافظة إدلب.

المصدر: "نوفوستي"

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