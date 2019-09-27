واشنطن تؤكد مشاركة ممثلي "قسد" وإدارة شمال شرق سوريا في اللجنة الدستورية

أكد المبعوث الأمريكي الخاص للشؤون السورية، جيمس جيفري، أن ممثلين عن "قوات سوريا الديمقراطية" وإدارة مناطق شمال شرق سوريا سيشاركون في أعمال اللجنة الدستورية السورية.

وفي معرض حديثه للصحفيين على هامش فعاليات الجمعة العامة للأمم المتحدة في نيويورك، قال جيفري إن "شمال شرق سوريا سيكون له تمثيل (في اللجنة الدستورية)، فبين الـ50 شخصا الذين اختارتهم الأمم المتحدة، يوجد ممثلون عن مناطق الشمال الشرقي".

وردا على سؤال عما إذا كانت "قسد" والمجالس الديمقراطية السورية التابعة لها ستشارك في اللجنة، أجاب "بالطبع".

في الوقت نفسه، ذكر جيفري أن الولايات المتحدة ليس لديها أجندتها الخاصة في هذه القضية، وقال إن "مشاركة "قوات سوريا الديمقراطية" يجري بحثها باستمرار، بما في ذلك مع شركائنا الأتراك"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة "أوضحت لجميع الشركاء في شمال شرق سوريا أنه ليس لديها أجندة سياسية، غير الحد الأدنى من الاستقرار..".

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وفي وقت سابق انتقدت قيادات في شمال شرق سوريا تشكيلة اللجنة الدستورية السورية، المعلن عنها قبل أيام، وتوقعت فشلها بسبب "عدم تمثيلها جميع مكونات الشعب السوري"، واعتبرت ما وصفته بـ"إقصاء" ممثلي الأكراد "عن محاولات الحل السياسي، وعلى وجه الخصوص إعادة صياغة الدستور بأنه "إجراء غير عادل".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أعلن الاثنين عن تشكيل اللجنة الدستورية السورية، مضيفا أنها ستعقد أول اجتماعاتها في جنيف "خلال أسابيع قريبة".

المصدر: "نوفوستي" + وكالات