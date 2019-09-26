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التحالف العربي يستهدف تجمعات الحوثيين في صعدة باليمن

أخبار العالم العربي

التحالف العربي يستهدف تجمعات الحوثيين في صعدة باليمن
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خارطة تبين استهداف جماعة الحوثيين من قبل طيران التحالف العربي
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نفذت قوات التحالف العربي بقيادة السعودية، ضربات عسكرية قالت إنها ناجحة وبدقة عالية، مستهدفة مواقع تجمعات لعناصر "أنصار الله" الحوثيين في محافظة صعدة باليمن.

واستهدفت الضربات مواقع عدة يتمركز فيها عناصر الحوثيين، وتمثلت في سيارات نقل وتجمعات، وأحد الكهوف التي يتمركزون داخلها في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لهم.

وكشف مقطع فيديو عن تفاصيل تلك الضربات العسكرية مبينا مدى دقتها.

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وكانت القوات التابعة للحكومة اليمنية، أعلنت في وقت سابق عن تحقيق تقدم ميداني في المواجهات مع جماعة أنصار الله "الحوثيون"، بمحافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

وأكدت القوات اليمنية في بيان لها، أن "مقاتلات التحالف العربي استهدفت مواقع وتعزيزات للحوثيين في منطقة حرض، كبدت في الجماعة خسائر في العدد والعدة".

المصدر: سبق

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