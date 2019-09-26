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لافروف: الوضع في ليبيا يشكل خطرا على جنوب أوروبا

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لافروف: الوضع في ليبيا يشكل خطرا على جنوب أوروبا
Sputnik ALEXANDR SCHERBAK
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أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الوضع في ليبيا، التي أصبحت "معقلا للإرهابيين" بنتيجة الفوضى عقب تدخل الناتو، يشكل خطرا على دول جنوب أوروبا ودول إفريقية.

وقال لافروف خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول تعزيز الأمن والسلام في إفريقيا، اليوم الخميس، إن "التدخل العسكري الذي شنه الناتو على ليبيا قبل 8 سنوات أغرق البلاد بالفوضى وقوض منظومة ضمان الأمن في شمال إفريقيا، وتسبب بانتشار الأسلحة والعناصر الإجرامية في كافة أنحاء القارة".

وتابع لافروف قائلا، إن "ليبيا أصبحت ملاذا ومعقلا لمختلف الإرهابيين، الذين ينضم إليهم مسلحون قادمون من العراق وسوريا وبلدان أخرى. وتعاني بنتيجة ذلك دول منطقة الصحراء والساحل".

وأكد أن "أمن دول غرب ووسط إفريقيا بات مهددا، وأمن دول أوروبا الجنوبية أيضا".

وشدد لافروف على أن روسيا مستعدة لدعم مختلف المبادرات لتعزيز الأمن والسلام في إفريقيا، بما في ذلك العمل على مشروع قرار حول تمويل عمليات حفظ السلام في إفريقيا.

المصدر: وكالات

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