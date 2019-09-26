الجزائر.. علي بن فليس يترشح لانتخابات الرئاسة

قررت اللجنة المركزية لحزب "طلائع الحريات" في الجزائر ترشيح رئيس الحزب علي بن فليس لانتخابات الرئاسة التي من المقرر أن تجري يوم 12 ديسمبر المقبل.

وأفاد موقع "النهار" الإعلامي الجزائري، اليوم الخميس، بأنه سيتم ترشيح بن فليس كـ "مرشح حر".

يذكر أن علي بن فليس (75 عاما) يقود حزب "طلائع الحرية" منذ عام 2015. وسبق له أن شغل منصب رئيس الحكومة في 2000 – 2003، وفي وقت لاحق كان أمينا عاما لحزب "جبهة التحرير الوطني" الحاكم.

وسبق لعلي بن فليس أن ترشح للرئاسة الجزائرية مرتين، في 2004 عن "جبهة التحرير الوطني"، وفي 2014 كمرشح مستقل. وخسر بن فليس كلا المرتين أمام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

المصدر: وكالات