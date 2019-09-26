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ورشة روسية لإصلاح السفن تبدأ عملها في سوريا

أخبار العالم العربي

ورشة روسية لإصلاح السفن تبدأ عملها في سوريا
Reuters
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قال يفغيني غوشين نائب قائد القيادة العملياتية في المناطق البحرية البعيدة بوزارة الدفاع الروسية، إنه سيتم في يوم 15 أكتوبر تشغيل ورشة لإصلاح السفن في قاعدة البحرية الروسية في طرطوس.

وتبلغ مساحة ورشة إصلاح السفن 2.1 ألف متر مربع، وتم تصميمها للقيام بأعمال الصيانة الروتينية وتنفيذ إصلاح السفن خلال فترة الضمان، وصيانة مختلف أنواع السفن الموجودة في ميناء طرطوس.

ونقلت وكالة "نوفوستي"، عن غوشين قوله: "يتم الآن تركيب المعدات وتجريبها، وفي 15 أكتوبر سيبدأ العمل".

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وفي أبريل الماضي، أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف، أن الجانب الروسي سيستأجر ميناء طرطوس السوري لمدة 49 عاما للاستخدام الاقتصادي وفي مجال النقل.

المصدر: RT

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