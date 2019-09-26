موسكو: الاتفاق على آلية اتخاذ القرارات في اللجنة الدستورية السورية

أعلن سيرغي فيرشينين، نائب وزير الخارجية الروسي، أن الأطراف المعنية بإطلاق عمل اللجنة المكلفة بصياغة دستور سوري جديد، توصلت إلى توافق بشأن آلية اتخاذ قرارات ضمن اللجنة.

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وأكد فيرشينين للصحفيين اليوم الخميس متحدثا على هامش الجمعية العامة الـ74 للأمم المتحدة، أنه تم التنسيق بين الحكومة والمعارضة السوريتين حول عنصرين هامين يكفلان شروع اللجنة في العمل، أولهما تركيبة اللجنة بالأسماء، والآخر قواعد وإجراءات اتخاذ القرارات.

وشدد فيرشينين على أن "المبدأ الراسخ" الذي يجب أن تستند إليه اللجنة خلال صناعة القرارات بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، هو ضرورة أن تعود كلمة الحسم للسوريين أنفسهم، بعيدا عن الضغوطات وفرض أي مفاهيم من الأطراف الخارجية.

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وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن تشكيل اللجنة الدستورية استنفد جهودا كبيرة وأخذ الكثير من الوقت، بما في ذلك في إطار "ثلاثية أستانا" للتسوية السورية، أي روسيا وتركيا وإيران.

وسبق أن قال فيرشينين إن اللجنة سيرأسها رئيسان مشاركان، سيمثل أحدهما الحكومة والثاني - المعارضة.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أعلن في الـ23 من سبتمبر الجاري إتمام عملية تشكيل اللجنة الدستورية السورية، حيث توصلت الحكومة السورية والهيئة العليا للمفاوضات المعارضة السورية إلى اتفاق بهذا الخصوص، على أن تعقد اللجنة أولى جلساتها في جنيف في الأسابيع المقبلة.

المصدر: وكالات