 
مباشر

مصر: السجن لتجارة الآثار والغرامة لمخالفة الآداب في المواقع التاريخية

أخبار العالم العربي

مصر: السجن لتجارة الآثار والغرامة لمخالفة الآداب في المواقع التاريخية
Reuters Mohamed Abd El Ghany
قناع ذهبي للملك توت عنخ آمون - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mgff

وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار، بإضافة مادتين جديدتين إلى القانون.

وجاء في نص البيان الصادر عن المجلس، أن "المادة الأولى تنص على أن يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون ولا تزيد على 10 ملايين جنيه (ما يعادل 613 ألف دولار)، كل من حاز أو أحرز أو باع أثرا أو جزءا من أثر خارج حدود مصر".

واستثنت المادة من العقوبات حيازة الشخص على مستند رسمي يفيد بخروج الآثار بطريقة مشروعة من البلاد، إلا أنها شددت على مصادرة الآثار "المهربة".

إقرأ المزيد
الداخلية المصرية تعلن تفاصيل تصوير الفيديو الجنسي أعلى هرم خوفو
الداخلية المصرية تعلن تفاصيل تصوير الفيديو الجنسي أعلى هرم خوفو

وأضاف البيان: "تنص المادة الثانية، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف، ولا تزيد عن 100 ألف جنيه (6130 دولارا أمريكيا)، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بأي من الفعلين الآتيين: من وجد بأحد المواقع الأثرية أو المتاحف، دون الحصول على تصريح، وكذا من تسلق أثرا دون الحصول على ترخيص بذلك".

وشدد البيان على أن العقوبة ستضاعف في حال "اقترن الفعلان المشار إليهما بفعل مخالف للآداب العامة، أو الإساءة للبلاد".

المصدر: اليوم السابع

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لأول مرة منذ ربع قرن.. فتح الحدود المغربية الجزائرية فما المناسبة؟