بغداد: لسنا مستعدين للانضمام لتحالف إيران في الخليج

صرح وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم للصحفيين، بأن بغداد ليست مستعدة بعد للانضمام إلى تحالف دول منطقة الخليج الذي تقترحه إيران.

وقال الحكيم على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، ردا على سؤال حول ما إذا كان العراق مستعدا للانضمام إلى التحالف: "نحن ضد الانضمام إلى هذا التحالف في هذه المرحلة. نعتقد أننا بحاجة إلى وقت حتى يهدأ الوضع واستئناف المفاوضات بين الجانبين".

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وقد دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال كلمة ألقاها يوم الأربعاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة، جميع دول منطقة الخليج للانضمام إلى مبادرة "تحالف الأمل من أجل السلام في مضيق هرمز" يقوم على "التفاهم المتبادل وعدم الاعتداء واحترام سيادة الدول".

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وقد أوضحت الحكومة الإيرانية أن التحالف يشمل في المرحلة الأولى إيران والسعودية والعراق والبحرين والإمارات وقطر وعمان والكويت برعاية الأمم المتحدة.

المصدر: نوفوستي