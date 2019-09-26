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بالفيديو.. الجيش الإسرائيلي يتدرب على احتلال قرية لبنانية

أخبار العالم العربي

بالفيديو.. الجيش الإسرائيلي يتدرب على احتلال قرية لبنانية
Reuters RZ/
جندي إسرائيلي -أرشيف-
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نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، مقطع فيديو يظهر تمرينا نفذته قوات الجيش البرية لمحاكاة احتلال قرية لبنانية مؤيدة لـ"حزب الله".

وأكدت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن التمرين نفذ أمس الأربعاء في قاعدة سيزافون العسكرية للمدرعات، حيث جرت عملية محاكاة لاحتلال قرية لبنانية في استعراض عسكري أمام ضباط الكلية الحربية.

وشارك في التمرين نائب رئيس الأركان، اللواء إيال زامير، إلى جانب كبار قادة القوات البرية، وقد حاكى التمرين قتالا في مناطق مأهولة داخل "قرية لبنانية مؤيدة لحزب الله".

ووفقا لوزارة الدفاع الإسرائيلية، فإن التمرين ركز على المهارات التي اكتسبها ضباط الكلية الحربية والتي تدمج قدرات من أسلحة قتالية مختلفة تحت قيادة واحدة.

المصدر: الدفاع الإسرائيلية

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