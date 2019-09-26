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إطلاق نار باتجاه فتى فلسطيني داخل الأقصى

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إطلاق نار باتجاه فتى فلسطيني داخل الأقصى
Reuters AMMAR AWAD
المسجد الأقصى - القدس - أرشيف
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أطلقت قوات الأمن الإسرائيلي الخميس، الرصاص باتجاه فتى فلسطيني، داخل الأقصى، وقامت بإغلاق أبواب المسجد ومدينة القدس القديمة بالكامل.

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وأفاد شهود عيان بأن القوات الإسرائيلية أطلقت الرصاص باتجاه أحد الفتية داخل ساحات المسجد الأقصى، ولم يتمكن المتواجدون في المكان من الوصول إلى الفتى للاطمئنان على وضعه الصحي أو مساعدته، حيث أحاطه الجنود الإسرائيليون وقاموا باعتقاله على الفور.

من جهتها، أفادت وسائل إعلام عبرية، بإصابة شرطية إسرائيلية بجروح طفيفة إثر عملية طعن في البلدة القديمة بمدينة القدس، حيث قامت القوات الإسرائيلية بإغلاق كافة المداخل إلى المدينة ونشرت الشرطة والقوات الخاصة وفرق الخيالة في الشوارع المحاذية للبلدة القديمة.

وأدى المصلون صلاة العصر على أبواب المسجد الأقصى بعد منعهم من الدخول إليه.

المصدر: معا

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