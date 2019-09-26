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الإعلام المصري يعرض صورة جواز تركي باسم مستشار الرئيس المصري الراحل محمد مرسي

أخبار العالم العربي

الإعلام المصري يعرض صورة جواز تركي باسم مستشار الرئيس المصري الراحل محمد مرسي
Reuters
الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي
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عرضت وسائل الإعلام المصرية صورة قالت إنها لجواز سفر سيف عبد الفتاح مستشار الرئيس المصري الراحل محمد مرسي بعد منحه الجنسية التركية.

الإعلام المصري يعرض صورة جواز تركي باسم مستشار الرئيس المصري الراحل محمد مرسيجواز سفر مستشار مرسي
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وقالت صحيفة "الوطن" المصرية إنها صورة جواز سفر عبد الفتاح، موضحة أنه حصل على الجنسية التركية لتأمين نفسه.

ونوهت بأن الصورة تم عرضها من خلال الإعلامي المصري رامي رضوان خلال برنامج "مساء DMC"، حيث علق رضوان قائلا: "كل القيادات الإخوانية تؤمن نفسها بجوازات تركيا، ولكن من يدفع الثمن للمغفلين المؤمنين بفكر جماعة الإخوان".

المصدر: الوطن

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