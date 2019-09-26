وزير يمني يكشف عن خطة لإعلان مقر مؤقت لحكومة هادي

أعلن ​وزير النقل​ اليمني صالح الجبواني أن ​الحكومة المعترف بها دوليا ستعود إلى مدينة عتق مركز ​محافظة شبوة​ لتدير أعمالها بشكل مؤقت من هناك، "حتى تحرير عدن ثم ​صنعاء".

وأشار الجبواني في منشورات له عبر وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الخميس، إلى أن "مطار المدينة سيكون محطة دولية"، وأن ميناء بلحاف الواقع جنوبي المحافظة على بحر العرب سيجري العمل على إعادة بنائه "من اللحظة".

واعتبر الوزير أن "أمام شبوة فرصة لأن تصبح أكثر المحافظات أمنا وازدهارا"، ودعا أبناءها لـ"اقتناص هذه الفرصة والنزول لميادين العمل وعدم الالتفات للأصوات الناعقة بل وعزلها".

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وجاء هذا الإعلان أثناء إقامة الجبواني في مسقط ضمن وفد حكومي يزور سلطنة عمان، وبعد نحو شهر على انتزاع القوات الحكومية السيطرة على شبوة من قوات "الحزام الأمني" التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي والمدعومة من ​الإمارات​.

المصدر: وكالات