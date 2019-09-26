الجبير يلتقي غريفيث وسط تداعيات هجوم أرامكو

بحث وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية ‫عادل الجبير مع المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث في نيويورك أمس الأربعاء جملة من "القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين".

وأشارت وكالة الأنباء السعودية إلى أن لقاء الجبير وغريفيث جاء بعد أيام من إعلان الحوثيين في اليمن عن مبادرة للسلام، تشمل وقف استهداف السعودية بالطائرات المسيرة والصواريخ البالستية، وذلك في أعقاب الهجوم الذي تعرضت له منشأتا النفط السعوديتان في 14 سبتمبر الجاري، والذي أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عنهما، إلا أن السعودية عرضت ما اعتبرته أدلة على ضلوع إيران في الاعتداء.

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وقال الجبير يوم السبت، إن الرياض ستراقب مدى جدية الحوثيين في تطبيق "مبادرة السلام" التي طرحوها.

من جانبهم، اعتبر الحوثيون أن رد السعودية على مبادرتهم للسلام غير مسؤول، محذرين من أن صبرهم "سينفد بعد أيام محدودة".

المصدر: وكالات