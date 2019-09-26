غارات تركية ليلية على كردستان العراق

أفادت وسائل إعلام عراقية، بأن طائرات تركية شنت الليلة الماضية غارات جوية على مواقع لحزب العمال الكردستاني في قرية جمانكي شمال دهوك في كردستان العراق.

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وتضاربت المعلومات عن أضرار الغارة، حيث أفاد موقع "السومرية" العراقي بإصابة 3 أشخاص، فيما تحدثت وكالات أخرى عن مقتل شخص وإصابة آخرين.

ونقل موقع "السومرية" عن شهود عيان قولهم إن "طائرات حربية تركية قصفت مواقع في سفوح جبل قنديل بإقليم كردستان، ما أدى إلى إصابة ثلاثة مدنيين بجروح متفاوتة"، وأن "القصف أدى أيضا إلى إلحاق أضرار مادية كبيرة".

من جهتها، أفادت وكالة "الأناضول" بأن القوات المسلحة التركية تمكنت من تحييد 3 إرهابيين بغارة جوية، في إطار عملية "المخلب 3" ضد منظمة "بي كا كا" الانفصالية شمالي العراق، فيما أعلنت وزارة الدفاع التركية أن طائراتها نفذت الغارة بمنطقة حفتانين شمالي العراق.

وفي 27 مايو الماضي، أطلقت القوات التركية عملية "المخلب" بمنطقة هاكورك شمالي العراق، "بهدف القضاء على خطر الإرهاب الذي يهدد البلاد"، وأتبعتها بعملية "المخلب 2" في 13 يوليو الماضي، ثم "المخلب 3" في 24 أغسطس الماضي، فيما تدأب قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع حزب العمال الكردستاني وملاحقة عناصره داخل البلاد، وشمالي العراق.

المصدر: وكالات