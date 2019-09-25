مصر.. حبس الكاتب الصحفي خالد داود 15 يوما على ذمة التحقيقات
Reuters
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قال محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن نيابة أمن الدولة العليا في مصر، قررت حبس الكاتب الصحفي، خالد داود، الرئيس السابق لحزب الدستور، 15 يوما احتياطيا.
ووجهت النيابة للكاتب المصري اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها ونشر أخبار كاذبة، واستخدام حساب التواصل الاجتماعي لنشر الشائعات.
يذكر أن النيابة قررت حبس المحامية الحقوقية ماهينور المصري والقيادي العمالي كمال خليل على ذمتها، في القضية نفسها.
المصدر: RT
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