موقع: فتح الحدود المغربية الجزائرية بشكل استثنائي

كشف موقع "le360" المغربي عن فتح نقطة حدودية بين الجزائر والمغرب، اليوم الأربعاء استثناء، لنقل جثامين 3 مغاربة، قضوا في سواحل مدينة وهران الجزائرية أثناء محاولتهم الهجرة إلى أوروبا.

إقرأ المزيد

وأفاد الموقع نقلا عن مصادر وصفها بالموثوقة، بأن فتح معبر "زوج بغال" الحدودي جاء لتسهيل عملية استقبال الضحايا الذين ينحدرون من مدينة تاوريرت، حيث نقلت جثامينهم صبيحة اليوم من مستودع الجثث بمستشفى وهران في اتجاه المركز الحدودي، بعدما أعطت السلطات الجزائرية موافقتها.

ولقي الشبان الثلاثة حتفهم غرقا بعرض السواحل الجزائرية، جراء تعطل محرك القارب الذي كان يقلهم وهم في طريقهم للضفة الأخرى.

المصدر: Le360