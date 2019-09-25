بالفيديو.. اعتقال فتى فلسطيني بدعوى تنفيذه عملية طعن في رام الله
RT
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية باعتقال فتى فلسطيني يبلغ من العمر 14 عاما، يشتبه في تنفيذه عملية طعن غرب مدينة رام الله، أدت إلى إصابة مستوطنة بحراح طفيفة.
وقالت صحيفة "هآرتس" إن امرأة إسرائيلية تبلغ من العمر 22 عاما تعرضت للطعن في إحدى محطات الحافلات بالقرب من مستوطنة "موديعين"، وقد أصيبت المرأة بجروح طفيفة في الجزء العلوي من جسمها ونقلت إلى مركز "شبا الطبي".
وقالت شرطة الحدود إن الفلسطيني اعتقل من قبل ضباط كانوا في طريقهم إلى قاعدة للتدريب، رصدوا الشاب وهو يحاول الفرار فأطلقوا النار في الهواء واعتقلوه.
المصدر: RT+ "هآرتس"
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