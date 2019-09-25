نفذت إحدى تشكيلات قوات الدفاع الجوي المصرية تدريبا في المنطقة العسكرية الغربية لـ"صد الهجمات الجوية المعادية وتأمين الأهداف الحيوية والمنشآت الهامة بالدولة".

إقرأ المزيد

وذكر بيان أصدره المتحدث الرسمي باسم الجيش المصري أن هذه التدريبات جاءت بحضور رئيس أركان حرب الجيش المصري الفريق، محمد فريد، "في إطار الخطة السنوية للتدريب القتالي بالقوات المسلحة، حيث تضمن المشروع عرض تقرير الكفاءة القتالية، وإجراءات التحضير والتنظيم وتنسيق التعاون بين الوحدات لصد الهجمات الجوية المعادية وتأمين الأهداف الحيوية والمنشآت الهامة بالدولة".

وبحث رئيس أركان حرب القوات المسلحة مع القادة والضباط "أسلوب اتخاذ القرار المناسب لمواجهـة التغيرات المفاجئة أثناء إدارة العمليات"، بحسب البيان.

كما ناقش رئيس أركان حرب الجيش المصري مع قادة وضباط المنطقة الغربية العسكرية "جهود مواجهة العناصر الإجرامية وكذا المهربين والمتسللين عبر الحدود الغربية والتصدي للتهديدات والمخاطر التي تواجه أمن مصر القومي ومنع الهجرة غير الشرعية في ظل الظروف والتحديات الأمنية التي تواجهها منطقة الشرق الاوسط".

المصدر: RT