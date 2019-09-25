 
مباشر
عاجل
روحاني: طهران ماتزال ملتزمة بتعهداتها النووية بالرغم من انسحاب واشنطن من الاتفاق

الديوان الملكي يعلن عن وفاة أميرة سعودية

أخبار العالم العربي

الديوان الملكي يعلن عن وفاة أميرة سعودية
الديوان الملكي يعلن عن وفاة أميرة سعودية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mg6y

أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الأربعاء، عن وفاة الأميرة شروق بنت بندر بن فهد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود.

وقال الديوان في بيان له: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو، الأميرة شروق بنت بندر بن فهد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود".

وتابع: "سيصلى عليها اليوم بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض.. تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

المصدر: صحيفة عاجل

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

إردوغان يفتح النار على إسرائيل ونتنياهو يرد