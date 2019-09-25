نتنياهو: إيران نفذت الهجوم على "أرامكو" من الألف إلى الياء

حمل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إيران المسؤولية الكاملة عن الهجوم على شركة "أرامكو" السعودية، مناشدا المجتمع الدولي الانضمام إلى حملة الضغط الأمريكية ضد طهران.

وفي خطاب مسجل نشر، أمس الثلاثاء، على حساب "إسرائيل بالعربية" الذي تديره الخارجية الإسرائيلية في "تويتر"، ذكر نتنياهو بالبيان البريطاني-الفرنسي-الألماني المشترك الذي ألقى اللوم على إيران في الهجوم الذي استهدف في وقت سابق من الشهر الجاري منشأتين لـ"أرامكو"، وتابع: "اسمحوا لي بالقول ببساطة باسم إسرائيل إن إيران نفذت هذا الهجوم من الألف إلى الياء".

بالفيديو..

رئيس الوزراء نتنياهو: "أقول ببساطة باسم إسرائيل إن إيران نفذت الهجوم الأخير على المنشآت النفطية في السعودية، من الألف إلى الياء" pic.twitter.com/ptd58XfAdb — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) September 24, 2019

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وشدد رئيس الوزراء الإسرايئلي على أن الدولة العبرية تعلم كيفية الدفاع عن نفسها من مثل هذه الاعتداءات، داعيا المجتمع الدولي بأسره إلى الانضمام لجهود إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لتكثيف الضغط على الجمهورية الإسلامية.

وتابع: "هذا هو السبيل الوحيد لوقف العدوان الإيراني".

وترفض إيران بشدة الاتهامات الموجهة إليها من قبل السعودية والولايات المتحدة والثلاثية الأوروبية بالوقوف وراء هجوم "أرامكو" الذي يعد الأكبر من نوعه وتبنته جماعة الحوثيين اليمنية.

المصدر: RT