الخارجية الروسية: رئاسة اللجنة الدستورية السورية ستكون مشتركة بين الحكومة والمعارضة

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، اليوم الأربعاء، أن رئاسة اللجنة الدستورية السورية ستكون مشتركة بين الحكومة والمعارضة.

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وفي تصريح لوكالة "سبوتنيك" قال فيرشينين: "بالنسبة لعمل اللجنة (الدستورية) التي ستبدأ أعمالها قريبا، فإنها ستكون برئاسة شخصين​​​، لم يُعلن عن اسميهما بعد، أحدهما سيمثل الحكومة والآخر سيمثل المعارضة".

وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الاثنين الماضي عن انتهاء عملية تشكيل اللجنة الدستورية السورية، مفيدا بإجراء أول اجتماع لها في الأسابيع القريبة القادمة. وأشار إلى أنه يثق بأن تشكيل اللجنة يمكن ويجب أن يصبح بداية للخروج السياسي من النزاع في اتجاه حل يستجيب لرغبات الشرعية ولكل السوريين.

المصدر: سبوتنيك