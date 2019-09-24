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فيديو.. مقتل 6 أشخاص وجرح العشرات خلال ترحيل سوريين من تركيا

أخبار العالم العربي

فيديو.. مقتل 6 أشخاص وجرح العشرات خلال ترحيل سوريين من تركيا
Reuters
صورة أرشيفية لحادث مرور في تركيا
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لقي 6 أشخاص مصرعهم وأصيب ما لا يقل عن 27 آخرين بجروح، نتيجة حادث انقلاب شاحنة  كانت تقل مهاجرين سوريين غير شرعيين، في قضاء "ريحانلي" بولاية "هاتاي" جنوب تركيا.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن السلطات المحلية، أن شاحنة عسكرية كانت تقل مهاجرين غير شرعيين، من أجل ترحيلهم خارج البلاد (إلى سوريا)، انقلبت أثناء مسيرها، ما أدى لمقتل 6 أشخاص بينهم عسكريان تركيان وإصابة 27 آخرين.

وتأوي تركيا أكبر عدد من اللاجئين في العالم، والذي يزيد عن 4 ملايين شخص، ويمثل السوريون منهم أكثر من 3.6 مليون شخص.

وكثفت السلطات التركية في الآونة الأخيرة الجهود المبذولة لترحيل المهاجرين "غير الشرعيين"، وسط مشكلات اقتصادية واستياء شعبي متزايد، ولا سيما في اسطنبول.

المصدر: الأناضول + وكالات

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