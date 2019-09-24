 
مباشر
عاجل
الجبير: السعودية ستدرس جميع الخيارات بينها العسكرية بعد انتهاء التحقيق في هجوم "أرامكو"

توضيحات "العقاري السوري" حول تعميم وقف التعاملات المالية مع "سيريتل"

أخبار العالم العربي

توضيحات
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mg2t

قال مدير المصرف العقاري السوري (حكومي)، مدين علي، إنه يستغرب ما يثار حول قرار تم تسريبه بإيقاف جميع العمليات المالية المتعلقة بشركة "سيريتل"، إحدى شركتي الاتصالات في سوريا.

وتداولت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي نسخة من تعميم عن الإدارة العامة للمصرف، يحمل صفة "عاجل جدا عن طريق الفاكس" ويطلب من فروعه ومديرياته كافة إيقاف جميع العمليات المالية المتعلقة بشركة "سيريتل"، والتي سرت شائعات مختلفة حولها في الفترة الماضية دون أن يصدر أي توضيح رسمي حيال ما يتم تداوله.

وقال مدير المصرف في تصريح صحفي إن "الأمر يتعلق بإجراء داخلي وليس أكثر من ذلك".

وحول مسوغات القرار، أوضح علي أن "الأمر لا يعدو كونه إجراء داخليا وقد تم التعميم على الفروع، لنحل بعض القضايا، ومنها ما يتعلق بالنظام المصرفي داخل المصرف".

وأشار علي إلى أنه "جرى تضخيم الأمر"، مبينا أنه "عبارة عن مشكلة تقنية وأمور داخلية نعالجها حاليا".

وحول أن التعميم استند إلى "تعليمات المصرف المركزي"، فسر علي ذلك بالقول إن "تلك القضايا التقنية تتعلق أيضا بالتحويلات". 

يذكر أن "سيريتل" إحدى الشركات الكبرى التي يمتلكها رجل الأعمال السوري رامي مخلوف.

توضيحات

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

العاصمة البريطانية تغلق طرقها أمام السيارات!