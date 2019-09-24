قال وزير الدفاع المصري الفريق أول محمد زكي، إن القوات المسلحة المصرية مستمرة بكل قوة نحو تطوير قدراتها القتالية والفنية وفقا لأحدث النظم العالمية.

إقرأ المزيد

وأشار وزير الدفاع المصري خلال كلمته أمام جنود القوات البحرية والمنطقة الشمالية العسكرية، إلى أن "التطوير سيتم في كافة الأسلحة والتخصصات لحماية الأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات".

ونقل وزير الدفاع المصري "تحيات وتقدير الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لجهودهم المبذولة في تأمين حدود مصر الشمالية والمياه الإقليمية ضد كافة المخاطر والتحديات".

المصدر: RT