داخلية غزة تطلق مبادرة لمكافحة المخدرات

أطلقت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، مبادرة اجتماعية تتعلق بمكافحة المخدرات وتوعية الجمهور بالمخاطر التي تترتب على تعاطيها.

وفي مؤتمر صحفي عقدته الوزارة، في مقر الهلال الأحمر، غرب مدينة غزة، تم الإعلان عن المبادرة التي حملت اسم "المبادرة المجتمعية للتوعية بمخاطر آفات المخدرات".

وقال مازن السقا المتحدث باسم الحملة: "المبادرة تأتي نظرا لما تمثله المخدرات من خطر كبير على النسيج المجتمعي الداخلي، حيث تُهدد مستقبل الشباب وتضر بمتانة جبهتنا الداخلية".

وأضاف السقا قائلا: "لذا فإن توحيد الجهود من قبل الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية، والفئات الشبابية، من خلال هذه المبادرة المجتمعية، أمر مهم، لتوعية الجيل بالمخاطر المحدقة به من جراء تعاطي المخدرات وترويجها".

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وأشار السقا، إلى أن المبادرة تستهدف، جميع فئات المجتمع، ومنها "المدارس، والجامعات، والجمعيات الأهلية، والأسر المتضررة من المخدرات، ومجالس العائلات، والنزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل".

وشدد على أن المبادرة ستنفذ عددا من أنشطة التوعية التثقيفية للفئات المستهدفة.

من جانبه، قال المتحدث باسم جهاز الشرطة في غزة، أيمن البطنيجي، إن الأجهزة الأمنية تسعى دائما لمحاربة "آفة المخدرات والمروجين لها، وتبذل جهودا للحد من آثارها من خلال التوعية والإرشاد في مختلف المؤسسات التعليمية والأكاديمية".

المصدر: وكالة الأناضول