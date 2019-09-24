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كلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الجمعية العامة للأمم المتحدة

السيسي: القضاء على فيروس "سي" في مصر عام 2020

أخبار العالم العربي

السيسي: القضاء على فيروس
Reuters
الرئيس المصري
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أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، خلال عشاء عمل نظمه مجلس الأعمال للتفاهم الدولي بنيويورك، أن مصر ستعلن خلوها من فيروس سي العام المقبل.

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وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بسام راضي، بأن الرئيس المصري أعرب عن ترحيبه باللقاء مجددا مع أعضاء المجلس، مؤكدا حرص مصر على تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع مجتمع رجال الأعمال والشركات الأمريكية، وتنمية الاستثمارات المشتركة للمساهمة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في مصر، وذلك في إطار من العمل المشترك لتعظيم المصالح المتبادلة والاستغلال الأمثل للفرص المتاحة.

وتقوم مصر بجهود كبيرة لمكافحة مرض فيروس التهاب الكبد الوبائي "سي"، تستهدف القضاء على المرض، ومكافحته لتصبح نسبته أقل من 1%، بعدما كانت مصر صاحبة أعلى معدل لانتشار المرض عالميا.

وأطلقت مصر حملة "100 مليون صحة"، لكشف المرضى من بين أفراد المجتمع، وسيتم القضاء عليه وفقا للرئيس المصري عام 2020.

المصدر: الوطن

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