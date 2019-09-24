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وزير الدفاع المصري يتحدث عن الأمن القومي وضخ دماء جديدة في القوات المسلحة

أخبار العالم العربي

وزير الدفاع المصري يتحدث عن الأمن القومي وضخ دماء جديدة في القوات المسلحة
Reuters
وزير الدفاع المصري
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تحدث وزير الدفاع المصري، الفريق أول محمد زكي، عن الأمن القومي في مصر ودور القوات المسلحة المصرية في الحفاظ عليه، بالإضافة إلى أهمية إعداد الطلبة لضخ دماء جديدة في القوات المسلحة.

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وأكد وزير الدفاع المصري خلال لقائه مجموعة من الطلاب في مصر، دور القوات المسلحة المصرية في حماية الأمن القومي، مشيرا إلى "النجاحات التي حققها الجيش المصري في مكافحة الإرهاب وتأمين حدود الدولة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية".

وأكد وزير الدفاع المصري ضرورة "وضع شروط دقيقة لانتقاء نخبة من خيرة شباب مصر للانضمام إلى الكليات العسكرية التي تعمل على بناء جيل من ضباط المستقبل... ليكونوا شريانا يضخ دماء جديدة داخلها".

المصدر: RT

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