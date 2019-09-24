الشرطة المصرية تكثف تواجدها في محيط المدارس والمعاهد

قامت أجهزة وزارة الداخلية المصرية بتكثيف التواجد الأمني لقوات الشرطة في محيط المدارس والمعاهد والجامعات والطرق المؤدية إليها.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "في ضوء استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تكثيف الجهود لتوفير المناخ الآمن للطلبة وللقائمين على العملية التعليمية وبث روح الطمأنينة في نفوسهم بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، قامت أجهزة وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الأمني لقوات الشرطة بمحيط المدارس والمعاهد والجامعات والطرق المؤدية إليها، للقيام بعمليات التأمين، وتعيين الخدمات المرورية التي تعمل على تسيير حركة المرور ومساعدة الطلاب للوصول إلى المدارس والجامعات بسهولة ويسر".

وتابع البيان: "كما قامت مديريات الأمن بتكليف عدد من الضباط لزيارة عدد من المدارس لتقديم التهنئة للطلبة بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، وتوزيع بعض المستلزمات المدرسية عليهم".

#وزارة_الداخلية:

تواجد أمنى مُكثف لقوات الشرطة بمحيط المدارس والمعاهد والجامعات بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد pic.twitter.com/qpdP2Ii2Pc — وزارة الداخلية (@moiegy) September 24, 2019

المصدر: وكالات