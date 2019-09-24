دعا مجلس الوزراء السعودي، المنعقد اليوم الثلاثاء، برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، المجتمع الدولي لوضع حد للتصرفات والسياسات "العدوانية التخريبية الإيرانية".

وذكرت وكالة "واس" السعودية أن مجلس الوزراء أكد على أن قرار المملكة الانضمام للتحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية وضمان سلامة الممرات البحرية، "يأتي لمساندة الجهود الإقليمية والدولية لردع ومواجهة تهديدات الملاحة البحرية والتجارة العالمية وضمان أمن واستمرار تدفق إمدادات الطاقة للاقتصاد العالمي".

كما أوضح مجلس الوزراء أن" الهجوم التخريبي الذي استهدف منشأتي النفط في بقيق وخريص، وتم باستخدام أسلحة إيرانية فيه، يعد تهديدا للسلم والأمن الدوليين، وعدوانا غير مبرر على إمدادات الطاقة للأسواق العالمية، أدانه وبشدة المجتمع الدولي".

المصدر: واس