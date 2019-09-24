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مؤسسة قطر الخيرية تقدم 5 ملايين دولار لدعم النازحين

أخبار العالم العربي

مؤسسة قطر الخيرية تقدم 5 ملايين دولار لدعم النازحين
Reuters
صورة أرشيفية
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وقعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومؤسسة قطر الخيرية 3 اتفاقيات بقيمة 5 ملايين دولار، لدعم الآلاف من النساء والرجال والأطفال النازحين في اليمن والعراق وبنغلاديش.

وتمت العملية خلال جلسة لمناقشة "دور الرياضة في حماية وتمكين اللاجئين والنازحين داخليا" نظمتها مؤسسة قطر الخيرية على هامش الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وستوفر هذه المساهمة مساعدات نقدية ملحة لصالح العائلات النازحة داخليا في اليمن والعراق، بالإضافة إلى تطوير مرافق المياه والصحة والصرف الصحي للاجئين الروهينغا، والمجتمعات المضيفة في بنغلاديش.

ومنذ عام 2011، ساهمت شراكة مفوضية اللاجئين مع قطر الخيرية في مساعدة أكثر من مليون لاجئ ونازح في جميع أنحاء العالم عبر مشاريع التعليم والرعاية الصحية والمأوى والمساعدات النقدية والإغاثة العاجلة في حالات الطوارئ.

المصدر: صحيفة الراية

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