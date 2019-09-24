أعلنت وزارة الداخلية المصرية أن 6 عناصر من جماعة "الإخوان المسلمون" لقوا مصرعهم اليوم الثلاثاء، في تبادل لإطلاق النار مع أفراد من الشرطة في مدينة "6 أكتوبر" بمحافظة الجيزة.

وقالت الوزارة في بيان على صفحتها الرسمية على "فيسبوك" إن قوات الشرطة داهمت وكرا بمدينة "6 أكتوبر" كان عناصره بصدد تنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية خلال الفترة المقبلة.

المصدر: RT