 
مباشر

دمشق تعلن أسماء ممثليها في اللجنة الدستورية

أخبار العالم العربي

دمشق تعلن أسماء ممثليها في اللجنة الدستورية
Reuters
موفد الأمم المتحدة يلتقي المعلم
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mfyy

نشرت صحيفة "الوطن" السورية، اليوم الثلاثاء، أسماء أعضاء "اللجنة الدستورية السورية" الممثلين للحكومة السورية.

إقرأ المزيد
الأمين العام للأمم المتحدة يعلن تشكيل اللجنة الدستورية السورية
الأمين العام للأمم المتحدة يعلن تشكيل اللجنة الدستورية السورية

وكشفت مصادر خاصة لـ"الوطن" أن أولى جلسات اللجنة من المتوقع أن تبدأ في نهاية شهر أكتوبر المقبل، في مدينة جنيف.

دمشق تعلن أسماء ممثليها في اللجنة الدستورية
الوطن

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أعلن عن تشكيل اللجنة الدستورية السورية بعد اجتماع مثمر عقده الموفد الأممي إلى سوريا غير بيدرسون ووزير الخارجية السورية وليد المعلم، وقال، في مؤتمر صحافي عقده أمس إن "اللجنة ستعقد أول اجتماعاتها في جنيف "خلال أسابيع قريبة"، معتبرا أن "تشكيلها يمكن ويجب أن يمثل انطلاقة للمسار السياسي نحو التسوية في سوريا".

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الدستورية، تضم 150 عضوا، على أن يمثل 50 منهم الحكومة السورية، و50 أطياف المعارضة، بالإضافة إلى 50 آخرين تعينهم الأمم المتحدة.

المصدر: الوطن

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

العاصمة البريطانية تغلق طرقها أمام السيارات!