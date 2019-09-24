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بيل وهيلاري كلينتون يتناولان الفطور مع عائلة مغربية!

أخبار العالم العربي

بيل وهيلاري كلينتون يتناولان الفطور مع عائلة مغربية!
Reuters
بيل وهيلاري كلينتون
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زار الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون وزوجته وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون دوار "اكنسان" التابع لجماعة أوريكا المتواجدة في إقليم الحوز، بضواحي مراكش في المغرب.

وأظهرت صور تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي أمس الاثنين الزوجين وهما في ضيافة عائلة مغربية في جبال الحوز، حيث قدمت لهما وجبة فطور تقليدية، مكونة من خبز "المسمن" و"الزيتون البلدي" وزيت الزيتون والشاي المغربي.

ويمضي بيل وهيلاري كلينتون حاليا عطلتهما في المغرب، وتأتي زيارة الزوجين لمنطقة أوريكا تلبية لدعوة تلقياها من صديقهما الملياردير اليهودي المغربي، مارك العسري، لمشاركته حفل عيد ميلاده، نهاية الأسبوع المنصرم، الذي حضره أكثر من 300 مدعو من الشخصيات الاقتصادية والسياسية والفنية والرياضية من مختلف دول العالم.

واستقبلت إحدى جمعيات جماعة أوريكا، الرئيس الأمريكي السابق وزوجته والوفد المرافق لهما، وأطلعتهم على الأنشطة والمشاريع التي باشرتها الجمعية وبرنامجها لتنمية المنطقة.

بيل وهيلاري كلينتون يتناولان الفطور مع عائلة مغربية!
بيل وهيلاري كلينتون يتناولان الفطور مع عائلة مغربية!
بيل وهيلاري كلينتون يتناولان الفطور مع عائلة مغربية!
بيل وهيلاري كلينتون يتناولان الفطور مع عائلة مغربية!

المصدر: وكالات

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