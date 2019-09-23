الطوائف الدينية في روسيا تعيد بناء مدرسة طالها الدمار بدمشق

أقيم احتفال بمناسبة افتتاح مدرسة ثانوية في منطقة برزة بدمشق، اليوم الاثنين، حيث أعيد بناء المدرسة المدمرة بسبب الحرب من تبرعات مجموعة العمل الدينية الروسية المشتركة.

وأعيد بناء المدرسة بالكامل بحلول 23 سبتمبر 2019، حيث جرى الاحتفال بافتتاحها، بحضور عدد من كبار رجال الدين والمسؤولين السوريين، بالإضافة إلى وفد من الطوائف الدينية من روسيا .

وتقرر البدء بترميم بناءين لمدرسة ثانوية حكومية تعرضت للدمار بسبب العمليات العسكرية. وتتسع المدرسة المذكورة لـ 1200 تلميذ وتقع في منطقة برزة بدمشق. وجمعت الأموال اللازمة لترميم المدرسة (زهاء 300 ألف دولار) من قبل المجتمعات الدينية في روسيا.

وتشكلت مجموعة العمل الدينية الروسية المشتركة في عام 2017، بإشراف مجلس التعاون مع المؤسسات والمنظمات الدينية التابع للرئيس الروسي. ودخل في قوامها ممثلون عن الطوائف المسيحية والإسلامية الرئيسة في روسيا.

وخلال الفترة منذ عام 2017، نفذت المجموعة العديد من النشاطات الإنسانية الناجحة. ففي يونيو وأغسطس 2017، تم إرسال طائرتين من المساعدات الإنسانية إلى سوريا.

وفي عام 2018، تم إرسال أكثر من 77 طنا من المنتجات الغذائية عالية الجودة إلى سوريا ولبنان ووزعت على العائلات السورية المحتاجة. وفي نوفمبر 2018، وزعت مجموعة العمل مساعدات إنسانية في مدرسة داخلية بدمشق لأبناء شهداء الجيش السوري.

ومع نهاية مارس 2019، تم نقل وتوزيع ألف سلة وصندوق من المواد الغذائية (نحو 15 طنا) عبر المنظمات الدينية في دمشق.

ويجري تنفيذ كل أنشطة مجموعة العمل الدينية الروسية المشتركة، بالتعاون مع القادة الدينيين وممثلين عن القيادة والحكومة السورية. ولتنسيق الجهود المشتركة، تقوم مجموعة العمل الروسية، بتنظيم اجتماعات دورية رفيعة المستوى وتعقد جلسات طاولات مستديرة بين ممثلي الطوائف المختلفة في سوريا.

وتساهم هذه النشاطات من جانب الطوائف الدينية الروسية مساهمة جادة في تحسين الوضع الإنساني في سوريا، ومساعدة مواطنيها على العودة إلى الحياة الطبيعية.

وأثناء زيارة دورية لأعضاء مجموعة العمل الروسية، في مارس 2019، إلى دمشق، تقرر إطلاق مشروع لإعادة تأهيل مرافق البنية التحتية الاجتماعية في سوريا.

المصدر: RT